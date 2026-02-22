Papa Leone XIV ha inviato un messaggio deciso, segnando una svolta a Rimini dopo anni di continuità. La sua comunicazione, arrivata giovedì scorso, evidenzia un cambiamento rispetto alle posizioni di Papa Francesco. La scelta di mettere in evidenza temi diversi e di adottare un tono più diretto ha sorpreso molti osservatori. La comunità religiosa ora si interroga sulle possibili ripercussioni di questa novità. Rimane da vedere come reagiranno i fedeli e le istituzioni.

La prima volta, o forse la prima svolta di Papa Leone XIV. Giovedì scorso è arrivato un suo messaggio, forte, di discontinuità, rispetto a Papa Francesco. Prevost il 22 agosto prossimo andrà a Rimini al Meeting di Comunione e Liberazione, seconda volta di un Pontefice: la prima toccò a Giovanni Paolo II, 44 anni fa, nel 1982: «In questi due anni di Meeting state costruendo qualcosa di super, vengo a spingervi» disse Wojtyla. Da allora un Papa non si è più visto a Rimini. Intendiamoci, Giovanni Paolo II e anche Benedetto XVI andavano d’accordissimo con Cielle; da cardinale, Ratzinger fu inviato dallo stesso Wojtyla a celebrare i funerali a Milano di don Luigi Giussani, fondatore di un movimento che mette Cristo al centro di tutto: la preghiera, il lavoro, ma anche la politica e l’economia, e su questo punto sono nati, da sempre, equivoci e polemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini accoglie il Papa. Leone al Meeting: "Per la città sarà un momento storico"Rimini si prepara ad accogliere il Papa, evento che si svolge a 44 anni di distanza dall’ultima visita.

Da Lampedusa al Meeting di Rimini. Leone, il Papa globetrotterIl Papa Leone ha percorso molte tappe, da Lampedusa al Meeting di Rimini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In ufficio con mamma e papà, per la prima volta il Comune di Udine apre le porte ai figli dei dipendenti; La prima svolta a Rimini con Cl di Papa Leone; CBD. La svolta dell'Efsa: Massimo 2 mg al giorno per gli adulti. Ma per under 25 e donne incinte è a rischio; Alex Marquez al top, il fratello Marc vicino nonostante due cadute.

Centenario nascita John Coltrane, pubblicati per la prima volta i Tiberi TapesDopo circa 60 anni, i 'Tiberi Tapes' vedranno finalmente la luce per la prima volta. Una pubblicazione musicalmente straordinaria per un'occasione altrettanto straordinaria, il centenario della ... ansa.it

È la prima volta in carriera. Impossibile così, sfogo Conte dopo la Juve. A Mariani ho detto...Il tecnico dei campioni d'Italia: Napoli in alto mare, disgrazie sportive che peggiorano. Troppo facile starci vicino quando va tutto bene ... tuttosport.com

"Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone ai giovani. Non lasciatevi ammaliare da profeti di sventura che vedono tutto negativo”, così Papa Leone si è rivolto ai giovani. - facebook.com facebook

È del tarantino Roberto Ferri il ritratto ufficiale di Papa Leone XIV - News x.com