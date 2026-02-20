Da Lampedusa al Meeting di Rimini Leone il Papa globetrotter

Il Papa Leone ha percorso molte tappe, da Lampedusa al Meeting di Rimini. La sua presenza nei luoghi più diversificati dimostra il suo impegno costante. Dopo la nomina, molti hanno notato quanto spesso si sposti, portando con sé messaggi di vicinanza e attenzione. La visita alle isole italiane ha attirato l’attenzione, così come gli incontri pubblici in Italia e all’estero. Leone dimostra di essere un Papa molto presente, senza perdere mai di vista le esigenze delle persone. La sua agenda fitta mostra quanto tenga a essere vicino ai fedeli.

E ancora, Pompei, Acerra, Napoli, Assisi e Pavia. Oltre ai viaggi internazionali ipotizzati. Si rivede uno stile giovanpaolino Roma. Non sapendo nulla di Robert Francis Prevost, nei giorni immediatamente successivi all’elezione a Pontefice si diceva “è uno che viaggia molto”. Lo raccontavano i confratelli agostiniani, che ricordano il giro del mondo fatto dall’allora priore durante i suoi due mandati consecutivi alla guida dell’ordine. Nove mesi dopo, stando alla brochure diffusa ieri dalla Prefettura della Casa Pontificia, si può dire che tale informazione era corretta. Non confermati ancora i viaggi internazionali in Africa (in lizza quattro paesi, a cominciare dall’Algeria), Spagna e America latina, ecco che da maggio ad agosto il menù presenta un Papa globetrotter. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Lampedusa al Meeting di Rimini. Leone, il Papa globetrotter Papa Leone XIV sarà a Rimini, il Pontefice ospite in città parteciperà al MeetingPapa Leone XIV visiterà Rimini per partecipare al Meeting, un evento che si svolgerà tra pochi giorni. Rimini si prepara al Meeting: Papa Leone XIV a far eco alla storica visita di Giovanni Paolo II.Rimini si appresta ad accogliere Papa Leone XIV, che parteciperà al Meeting per l’amicizia tra i popoli di agosto 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Lampedusa al meeting di Rimini, i viaggi politici del papa; I prossimi viaggi del Papa in Italia, da Lampedusa a Pompei; Da Pompei alla Terra dei Fuochi e Lampedusa, il tour in Italia di Papa Leone; Pompei, Lampedusa, la Terra dei fuochi, Assisi e Rimini: Leone XIV abbraccia l’Italia. Da Lampedusa al Meeting di Rimini. Leone, il Papa globetrotterRoma. Non sapendo nulla di Robert Francis Prevost, nei giorni immediatamente successivi all’elezione a Pontefice si diceva è uno che viaggia molto. Lo raccontavano i confratelli agostiniani, che ... ilfoglio.it Da Lampedusa al meeting di Rimini, i viaggi politici del papaIl papa ha fatto pubblicare il calendario dei suoi prossimi viaggi italiani. Ne emerge un Leone a tutto campo, che si muoverà in primavera ed estate tra il santuario di Pompei – e da qui a Napoli – e ... editorialedomani.it Papa Leone XIV sarà a Lampedusa il 4 luglio, il 23 maggio l'incontro ad Acerra con i fedeli delle Terre dei fuochi. Nel 2026 si recherà anche a Pompei, Napoli, Assisi, Pavia e al Meeting di Rimini #ANSA - facebook.com facebook I prossimi viaggi del Papa in Italia, da Lampedusa a Pompei. Dopo 44 anni torna un Pontefice anche al Meeting di Rimini #ANSA x.com