Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto La premier danese replica alle mire di Trump sulla Groenlandia

La premier danese ha risposto alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, affermando che un attacco militare da parte degli Stati Uniti contro un altro paese Nato porterebbe a un'interruzione totale delle attività dell’Alleanza. La questione evidenzia le delicate relazioni internazionali e l'importanza della solidarietà tra i membri Nato, sottolineando la necessità di dialogo e rispetto reciproco nell'ambito delle alleanze strategiche.

“Se gli Stati Uniti scegliessero di attaccare militarmente un altro Paese della Nato, allora tutto si fermerebbe. Compresa la nostra Nato e quindi il sistema di sicurezza istituito dalla fine della Seconda guerra mondiale. Farò tutto il possibile per impedire che ciò accada”. Mette Frederiksen, premier danese, dice così al canale Tv2, in relazione alle mire del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. L’intervista di Frederiksen è da mettere in relazione alle dichiarazioni del capo della Casa Bianca fatte ai giornalisti sull’Air Force One lo scorso fine settimana. “Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale”, ha sostenuto Trump, rinvigorito dal successo dell’operazione americana in Venezuela che ha portato all’arresto del presidente Maduro e della moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto”. La premier danese replica alle mire di Trump sulla Groenlandia Leggi anche: Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta minacce» Leggi anche: Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'ira della premier danese: «Basta con queste minacce» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela, cattura Maduro: da blitz Usa in camera al viaggio in nave per Ny. Cosa sappiamo; Trump: priorità petrolio venezuelano e Groenlandia. Russia all’Onu: da Usa crimini cinici, liberate i Maduro; I droni ucraini che attaccano la residenza di Putin, la Francia smentisce: Falso; Guerra Ucraina, Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin. Washington-Nuuk Danimarca: premier, «Se gli USA attaccano finisce tutto» - «Ci aspettiamo chiaramente che tutti, e in particolare i nostri alleati, rispettino i confini nazionali esistenti», ha dichiarato la prima ministra danese Mette Fredriksen, in un'intervista alla telev ... bluewin.ch

La premier danese: "Se gli USA attaccano finisce tutto, compresa la NATO" - Mette Fredriksen rigetta la posizione del presidente statunitense Donald Trump sul fatto che la sicurezza in Groenlandia non venga presa seriamente. ticinonews.ch

Venezuela, gli Usa attaccano Caracas. Trump: "Abbiamo catturato Maduro". Meloni: "Intervento legittimo" - Forti esplosioni a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Trump ha annunciato la cattura del Presidente Maduro ... msn.com

#PrimaPagina Gli #Usa attaccano il #Venezuela Raid aerei hanno colpito nella notte la capitale e diverse basi militari. L’annuncio di Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Paese. Il governo di Caracas: «Gravissima aggressione» osservatoreromano.va/it/ x.com

TRUMP BOMBARDA CARACAS GIÙ LE MANI DAL VENEZUELA Sono iniziati i bombardamenti statunitensi sul Venezuela che hanno colpito diverse zone di Caracas.Gli USA ancora una volta attaccano un Paese sovrano e sconvolgono la pace di un'int - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.