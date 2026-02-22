La poesia di Giuseppe Goffredo il Tavolo del Mediterraneo al museo Castromediano

Giuseppe Goffredo ha presentato una poesia ispirata dalle tensioni tra Europa e Mediterraneo, a causa della crisi a Gaza. L’evento si è svolto al Museo Castromediano di Lecce, all’interno dello spazio dedicato al “Tavolo del Mediterraneo” di Michelangelo Pistoletto. Goffredo ha letto versi che riflettono le difficoltà e le contraddizioni della regione. La partecipazione ha attirato un pubblico interessato alle relazioni tra le due aree e alle sfide attuali.

LECCE - Mercoledì 25 febbraio, alle 18.30, a Lecce, al Museo Castromediano, nello spazio che ospita il "Tavolo del Mediterraneo" di Michelangelo Pistoletto, il poeta Giuseppe Goffredo terrà una lectio su "Asimmetrie fra Europa e Mediterraneo prima e dopo Gaza". Dopo gli interventi di saluto di Paolo Paticchio, presidente dell'Istituto di Culture Mediterranee, Raffaela Zizzari curatrice della mostra "Michelangelo Pistoletto nel labirinto delle differenze" e di Mauro Marino degli "Osservatori di poesia" del Polo Biblio-museale di Lecce, introdurrà il poeta la scrittrice Anna Rita Merico di Versipelle – Comunità poetica.