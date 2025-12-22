Museo del Mediterraneo avviata la fase operativa

Si è tenuto a palazzo del Governo un incontro operativo finalizzato a programmare le attività di liberazione dell’area destinata alla realizzazione del Museo del Mediterraneo, inserito tra i 14 attrattori culturali di rilevanza nazionale finanziati dal Ministero della cultura attraverso il Piano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

