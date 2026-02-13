Barche in aumento sul Lago di Como Codacons scrive al Comune | Nessun nuovo pontile ora servono regole e infrastrutture

Il numero di barche sul Lago di Como aumenta, perché più persone vogliono godersi il lago in estate. Il Codacons ha scritto al Comune, chiedendo di fermare l’installazione di nuovi pontili, mentre le barche continuano ad affollare le acque. La richiesta nasce dalla mancanza di regole chiare e di strutture adeguate per l’ormeggio. Nel frattempo, le imbarcazioni si moltiplicano, creando problemi di spazio e sicurezza.

L’associazione dei consumatori chiede controlli su concessioni e posti barca, trasparenza nelle assegnazioni e un piano per potenziare gli attracchi prima della stagione Il numero di imbarcazioni sul Lago di Como cresce, ma pontili e infrastrutture per l’ormeggio non seguono lo stesso passo. È su questo squilibrio che interviene il Codacons, che annuncia una lettera al Comune di Como per chiedere interventi urgenti e una pianificazione più chiara della gestione degli spazi demaniali. Secondo l’associazione, l’aumento delle barche registrato negli ultimi anni rischia di trasformarsi in un problema se non viene accompagnato da nuovi servizi e strutture adeguate: dai disagi per i diportisti alle difficoltà di accesso, fino alle ricadute sulla sicurezza della navigazione e sulla tutela dell’ambiente.🔗 Leggi su Quicomo.it

Sul Lago di Como, i 16enni potranno finalmente prendere il volante delle barche a motore.

