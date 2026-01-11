Trasimeno l' analisi | piove e neve ma il lago non cresce solo 2 centimetri in più

Durante la prima settimana del 2026, le precipitazioni registrate sul Lago Trasimeno sono state sia di pioggia che di neve. Tuttavia, secondo il rapporto dell'Anbi, il livello del lago è aumentato di soli 2 centimetri, evidenziando un modesto incremento nonostante le condizioni meteorologiche. Questa analisi offre uno sguardo preciso sull’andamento idrico del lago in un periodo caratterizzato da pioggia e neve.

Piove, ma il livello del Lago Trasimeno non cresce. Secondo il report dell'Anbi, l'associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che prende in analisi la prima settimana del 2026, per il lago si parla di un "accrescimento appena accennato".

