Marco Miotto la passione per lo sport e l' impegno per i ragazzi del paese | chi era il 22enne morto nell' incidente con la sua Audi

Marco Miotto aveva solo 22 anni, ma già si distingueva per la sua passione per lo sport e il modo in cui si dedicava ai ragazzi del paese. La sua vita si è interrotta tragicamente in un incidente, quando la sua Audi si è schiantata. La comunità di Rovolon piange un giovane che aveva ancora tanto da offrire.

ROVOLON - La passione per lo sport, l'impegno con i giovani del territorio, il legame con la famiglia. I suoi 22 anni pieni di entusiasmo, il nuovo lavoro che lo impegnava da qualche mese e un futuro tutto da costruire. Marco Miotto aveva compiuto 22 anni il 12 gennaio e viveva in via Roma, con la sua famiglia, alle porte del centro di Bastia di Rovolon. Una famiglia conosciuta in paese, papà Gianni e mamma Elisabetta lavorano entrambi all'Euganea Vasi, la nota azienda che si trova all'ingresso del capoluogo. Mentre il ventiduenne lavorava da qualche mese alla ditta metalmeccanica HTC Italia di Ponte di Barbarano nel vicentino.

