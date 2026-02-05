Mattarella ha pranzato con gli atleti al Villaggio olimpico, parlando di sport come messaggio di pace. La giornata del Presidente della Repubblica è proseguita con un incontro con la squadra italiana e si è conclusa con una cena insieme ai Capi di Stato.

Lasagna zucca e formaggio, pesce spada alla griglia con verdure al vapore, torta di mele, e come frutta pere, mele e mandarini. Questo il menù offerto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo pranzo al villaggio olimpico con gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver firmato il «Murale della Tregua», al suo arrivo, ha visitato gli uffici e le residenze degli atleti. Concluso il discorso di saluto agli atleti, è adesso a pranzo nella mensa con i componenti della squadra azzurra, che gli hanno regalato una giacca con il suo nome. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mattarella pranza con gli atleti al Villaggio olimpico: «Lo sport messaggio di pace»

Approfondimenti su Mattarella Olimpiadi

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano.

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mattarella Olimpiadi

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella e la Zuppa Etrusca: un pranzo memorabile; Aimo e Nadia firma il pranzo per Mattarella e la cena del comitato olimpico a Milano; Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella; Milano, Palazzo Reale risplende come nell'Ottocento: il 6 febbraio Mattarella riceverà le delegazioni dei Paesi dei Giochi.

Quattro morti per il monossido di carbonio a Lucca: trovati senza vita in casa padre, madre e due figli di 22 e 15 anniLa Torcia partirà dal Villaggio Olimpico alle 14:31, con arrivo in piazza Duomo dopo le 19. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visiterà la mensa del Villaggio a Milano, poi l'incont ... milano.corriere.it

Milano-Cortina, l’agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di StatoIl presidente della Repubblica a Milano per 48 ore: nella mensa del Villaggio Olimpico con i 77 componenti della squadra italiana, l'incontro con gli atleti e la cena con i Capi di Stato ... milano.corriere.it

Le correzioni, con matita rosso e blu, di Mattarella al pacchetto sicurezza Lo scudo penale per i poliziotti, nel rispetto che “la legge è uguale per tutti”, viene allargato a tutti come estensione della legittima difesa Il “fermo preventivo” di 48 ore diventa “accertame x.com

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il ministro Piantedosi per esprimere solidarietà dopo i fatti di ieri. Meloni alle Molinette facebook