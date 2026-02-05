Mattarella pranza con gli atleti al Villaggio olimpico |  Lo sport messaggio di pace

Mattarella ha pranzato con gli atleti al Villaggio olimpico, parlando di sport come messaggio di pace. La giornata del Presidente della Repubblica è proseguita con un incontro con la squadra italiana e si è conclusa con una cena insieme ai Capi di Stato.

Lasagna zucca e formaggio, pesce spada alla griglia con verdure al vapore, torta di mele, e come frutta pere, mele e mandarini. Questo il menù offerto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo pranzo al villaggio olimpico con gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver firmato il «Murale della Tregua», al suo arrivo, ha visitato gli uffici e le residenze degli atleti. Concluso il discorso di saluto agli atleti, è adesso a pranzo nella mensa con i componenti della squadra azzurra, che gli hanno regalato una giacca con il suo nome. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

