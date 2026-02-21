La Nuova Sondrio cerca il contro-sorpasso sul Pavia dopo aver perso punti importanti nelle ultime partite. La squadra di casa affronta la partita con la volontà di risalire in classifica e avvicinarsi alla salvezza. La sfida si disputa domani alle 14,30 alla Castellina, con i giocatori determinati a ottenere un risultato positivo. La tensione tra le due formazioni si fa sentire in campo, mentre i tifosi aspettano una reazione.

In vista della gara di domani, in casa biancazzurra si valutano le condizioni del difensore centrale Marco Schiavino che è uscito per un problema muscolare domenica scorsa proprio a Vimercate contro la Leon. La Nuova Sondrio, invece, è certa di ritrovare in panchina mister Stefano Brognoli che ha scontato i quattro turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione subita nella gara contro lo Scanzorosciate. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Nuova Sondrio, contro la Varesina non puoi sbagliare

