La Nuova Sondrio cerca il contro-sorpasso sul Pavia
La Nuova Sondrio cerca il contro-sorpasso sul Pavia dopo aver perso punti importanti nelle ultime partite. La squadra di casa affronta la partita con la volontà di risalire in classifica e avvicinarsi alla salvezza. La sfida si disputa domani alle 14,30 alla Castellina, con i giocatori determinati a ottenere un risultato positivo. La tensione tra le due formazioni si fa sentire in campo, mentre i tifosi aspettano una reazione.
In vista della gara di domani, in casa biancazzurra si valutano le condizioni del difensore centrale Marco Schiavino che è uscito per un problema muscolare domenica scorsa proprio a Vimercate contro la Leon. La Nuova Sondrio, invece, è certa di ritrovare in panchina mister Stefano Brognoli che ha scontato i quattro turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione subita nella gara contro lo Scanzorosciate. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Nuova Sondrio, contro la Varesina non puoi sbagliareLa Nuova Sondrio si prepara a una settimana decisiva, con tre incontri in programma da domani a domenica.
