La morte in autostrada del motociclista Frisone | rinvio a giudizio chiesti nuovi accertamenti sulle responsabilità del Cas

Un motociclista frisone ha perso la vita in un incidente lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, probabilmente a causa di un tamponamento. Durante l’udienza preliminare, il giudice ha deciso di rinviare a giudizio l’automobilista coinvolto e ha richiesto ulteriori verifiche per chiarire le responsabilità. La famiglia della vittima chiede risposte e attende gli sviluppi delle indagini. La procura ha già disposto nuovi accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

L'udienza preliminare ha escluso uno dei soggetti coinvolti, le parti civili chiedono approfondimenti per individuare i soggetti effettivamente tenuti alla manutenzione delle barriere Un nuovo capitolo nel drammatico filone degli incidenti lungo la A20 Palermo–Messina si è aperto giovedì scorso durante l’udienza preliminare davanti al giudice Giuseppe Sidoti. La tragedia del 23 marzo 2025, che ha strappato alla vita Fabio Frisone, motociclista e dipendente del porto di Tremestieri, torna al centro delle attenzioni della giustizia e delle famiglie coinvolte. Durante l’udienza è stato disposto il non luogo a procedere per Giulio Mungiovino, inizialmente indicato dalla Procura come responsabile della manutenzione delle barriere stradali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Carcere, presunte aggressioni: chiesti 7 rinvio a giudizio, anche a 3 AgentiLa Procura di Avellino ha richiesto il rinvio a giudizio di sette persone, tra cui quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria, in relazione a presunte aggressioni avvenute nel marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. Assassinio di Ottavio Colalongo: nuovi accertamenti sulla morte del cinquantenneQuesta mattina il pubblico ministero antimafia Henry John Woodcock ha disposto nuovi accertamenti sulla salma di Ottavio Colalongo, il cinquantenne ucciso il 17 dicembre scorso a Scisciano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuova tragedia sulle strade abruzzesi, incidente tra auto e camion in autostrada: un morto; Terribile incidente in autostrada: morto sul colpo il dottor Eros Zanotti - BresciaToday; Massalengo: morto sul lavoro in A1 a soli 28 anni, attesa per i funerali; Comunità e Accademia sotto choc per la morte del giovane finanziere Michele Di Pumpo. Incidente in autostrada, il cordoglio dell’Università dell’Aquila per la morte di Michele Di PumpoL'Aquila. Incidente mortale sull'autostrada, l'Università dell'Aquila si unisce al dolore per la scomparsa del 26enne Michele Di Pumpo. Il giovane, ... marsicalive.it Cane vaga spaesato in autostrada: Polizia Stradale lo salva dalla morte per investimentoNon sarebbe durato a lungo il girovagare spaesato di un cane sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la ex Salerno-Reggio Calabria: il povero quadrupede si trovava tra gli svincoli di Battipaglia ed ... fanpage.it Non si placano le polemiche dopo Inter-Juve: minacciato di morte anche l'arbitro Federico La Penna Dopo le denunce effettuate alla polizia postale, la polizia gli ha consigliato di non uscire di casa https://tinyurl.com/yyd5dzxx - facebook.com facebook