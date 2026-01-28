Assassinio di Ottavio Colalongo | nuovi accertamenti sulla morte del cinquantenne

Questa mattina il pubblico ministero antimafia Henry John Woodcock ha disposto nuovi accertamenti sulla salma di Ottavio Colalongo, il cinquantenne ucciso il 17 dicembre scorso a Scisciano. Sono stati incaricati esperti di effettuare un esame esterno e necroscopico per chiarire meglio le cause della morte. La vittima, coinvolta in un episodio ancora avvolto dal mistero, resta al centro delle indagini.

Questa mattina il pubblico ministero antimafia Henry John Woodcock ha conferito l’incarico per l’esame esterno e necroscopico della salma di Ottavio Colalongo, cinquantenne assassinato il 17 dicembre scorso a Scisciano.L’autopsia rappresenta un accertamento irripetibile, rinviato in precedenza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Ottavio Colalongo Omicidio di camorra nel Napoletano, 8 fermi per la morte di Ottavio Colalongo. Blitz antidroga nel Casertano Otto persone sono state fermate dai Carabinieri di Castello di Cisterna nell’ambito di un’indagine sulla morte di Ottavio Colalongo, avvenuta a Scisciano il 17 dicembre scorso. Camorra, omicidio di Ottavio Colalongo: otto fermi nella notte. I nomi Nella notte, sono stati eseguiti otto fermi riguardanti l’omicidio di Ottavio Colalongo, un caso che si inserisce nel contesto delle attività mafiose. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ottavio Colalongo Argomenti discussi: Camorra, otto fermi per l'omicidio di Ottavio Colalongo. La vittima sapeva di essere nel mirino: Mi devo guardare le spalle; Camorra, omicidio di Ottavio Colalongo: otto fermi nella notte. I nomi; C'è uno scontro tra clan dietro l'omicidio di Ottavio Colalongo: fermate 8 persone; La vittima caduta in una trappola mortale. Il guasto alla moto dei sicari. Omicidio Colalongo, il pm antimafia Woodcock conferisce l’incarico per l’autopsiaNAPOLI- Sara’ conferito questa mattina dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock l’incarico medico legale per esame esterno e necroscopico sulla salma del cinquantenne Ottavio Colalongo, ucciso in un aggua ... irpinianews.it Un killer da Avellino per l’omicidio a Scisciano, il raid ripreso dalle telecamereGli assassini di Ottavio Colalongo ripresi dalle telecamere; durante la fuga i due sono caduti e, alla vista del lampeggiante di un'ambulanza, temendo ... fanpage.it Per uccidere Ottavio Colalongo, ammazzato in un agguato di camorra la sera del 17 dicembre scorso a Scisciano, in provincia di Napoli, è arrivato un killer dall'Avellinese: è stato appositamente prelevato e accompagnato sul luogo del delitto Cosa emerge dal - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.