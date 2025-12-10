Carcere presunte aggressioni | chiesti 7 rinvio a giudizio anche a 3 Agenti

La Procura di Avellino ha richiesto il rinvio a giudizio di sette persone, tra cui quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria, in relazione a presunte aggressioni avvenute nel marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. L'episodio ha sollevato attenzione sulla gestione delle strutture penitenziarie e sulla sicurezza all’interno del carcere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Presunta aggressione avvenuta a marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino: la Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone: quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria. L’imputazione principale riguarda le lesioni aggravate: abuso di poteri, violazione dei doveri d’ufficio, partecipazione di più persone e utilizzo di armi o strumenti atti a offendere. Ai tre agenti viene inoltre contestata l’ipotesi di falso in atto pubblico. Secondo la Procura, il 16 marzo 2022 i tre avrebbero sottoscritto una relazione di servizio indirizzata al Comandante di Reparto che non riportava quanto sarebbe avvenuto il 9 marzo, nel turno compreso tra le 9 e le 16. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcere, presunte aggressioni: chiesti 7 rinvio a giudizio, anche a 3 Agenti

