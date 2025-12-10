Carcere presunte aggressioni | chiesti 7 rinvio a giudizio anche a 3 Agenti
La Procura di Avellino ha richiesto il rinvio a giudizio di sette persone, tra cui quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria, in relazione a presunte aggressioni avvenute nel marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. L'episodio ha sollevato attenzione sulla gestione delle strutture penitenziarie e sulla sicurezza all’interno del carcere.
Tempo di lettura: < 1 minuto Presunta aggressione avvenuta a marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino: la Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone: quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria. L’imputazione principale riguarda le lesioni aggravate: abuso di poteri, violazione dei doveri d’ufficio, partecipazione di più persone e utilizzo di armi o strumenti atti a offendere. Ai tre agenti viene inoltre contestata l’ipotesi di falso in atto pubblico. Secondo la Procura, il 16 marzo 2022 i tre avrebbero sottoscritto una relazione di servizio indirizzata al Comandante di Reparto che non riportava quanto sarebbe avvenuto il 9 marzo, nel turno compreso tra le 9 e le 16. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Archiviazione per 18 agenti coinvolti nelle presunte violenze in carcere, tra cui l’agente che si tolse la vita a Secondigliano. Una vicenda complessa che riaccende il dibattito su giustizia, dignità e sistema penitenziario. - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione a 20enni nel cosentino, 4 persone in carcere - Quattro persone sono state sottoposte a fermo dai carabinieri per la brutale aggressione compiuta nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi a Roseto Capo Spulico, nel cosentino, ai danni di due ... Si legge su ansa.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
Curva Nord, proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi internews24.com
Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz parlami.eu
Energia su misura: con ebitts una percentuale di vento e sole per i tuoi consumi panorama.it
Merv: La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci. nerdpool.it
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it