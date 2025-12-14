La MedTrade Volley Palermo dà filo da torcere al Melilli ma non basta | le giallazzurre perdono 3-0

Nel match della decima giornata di Serie B2 femminile, la MedTrade Volley Palermo si presenta al PalaMelilli offrendo una prestazione combattiva contro le padrone di casa. Tuttavia, nonostante la determinazione e alcuni momenti di resistenza, le giallazzurre devono arrendersi per 3-0, confermando il risultato come un risultato finale che non riflette completamente l'impegno dimostrato in campo.

Come da pronostico, al PalaMelilli nella decima giornata del campionato di Serie B2 femminile – Girone L passano le padrone di casa per 3-0, ma il risultato non rende giustizia alla prestazione magistrale della MedTrade Volley Palermo, capace con un'ottima fase difensiva e molta concretezza in.

