La mamma di Domenico tra dolore e rabbia | tutti sapevano nessuno ha parlato e mi dicevano bugie Ora voglio giustizia e verità

Patrizia, madre di Domenico, esprime dolore e rabbia perché tutti sapevano ma nessuno ha parlato, mantenendo segreti e mentendo. La donna rivela di aver scoperto la verità solo recentemente, dopo aver cercato risposte tra le persone vicine. La sua sofferenza cresce nel vedere che nessuno ha fatto nulla per aiutare. Ora chiede giustizia e chiarezza, determinata a conoscere tutta la verità. La sua voce si fa sentire con fermezza.

Patrizia, una madre coraggio piegata dal dolore e spezzata da una rabbia contenuti in due mesi di paura, speranza e preghiera. Ci sono tragedie che scavalcano i confini della cronaca nera per diventare ferite collettive, trafiggendo la coscienza di un intero Paese. La morte del piccolo Domenico, spirato al Monaldi di Napoli dopo un calvario durato due mesi, è una di queste. Un dramma che ha unito l’Italia in un abbraccio silenzioso: dalla politica, con il cordoglio della Premier Meloni, alla Chiesa, con la vicinanza del cardinale Battaglia e l’attesa per la benedizione del Papa. Ma dietro l’emozione nazionale resta il grido straziante di una madre che, a poche ore dall’ultimo bacio dato al figlio, ha deciso di rompere il muro del silenzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

