Lo sfogo della mamma di Domenico | Tradita dai medici Tutti sapevano ma nessuno ha parlato

Una madre ha espresso il suo dolore, accusando i medici di aver nascosto la verità sul decesso del figlio. Secondo lei, tutti sapevano cosa stava succedendo, ma nessuno ha avuto il coraggio di parlare. La donna chiede giustizia e chiarezza, affermando che solo così potrà accettare la perdita. La sua richiesta si rivolge a chi ha informazioni, sperando che qualcuno si faccia avanti. La verità resta ancora nascosta.

“Finché non saprò la verità non posso” dire chi ha sbagliato. “Ma qualcuno parlerà, deve parlare. Perché mio figlio adesso non c'è più e se n'è andato per colpa di qualcuno, anzi più di uno. Di questo sono certa”. Così Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico il bambino di due anni morto all'ospedale Monaldi in una intervista a “Il Corriere della Sera”, in seguito a un trapianto con un cuore rivelatosi poi danneggiato. Persone che in questi due mesi di calvario lei avrà incontrato chissà quante volte in ospedale, faccia a faccia. “Sicuramente ci avrò parlato, gli avrò anche stretto la mano. Però io ho la coscienza pulita e loro no. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Napoli, la mamma del piccolo Domenico: "Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato, mi sento tradita"La madre di Domenico afferma di sentirsi tradita perché molte persone sapevano dei rischi, ma non hanno detto nulla.

La mamma del piccolo Domenico: "Chi ha sbagliato paghi e chieda perdono. Tutti sapevano ma nessuno parlava"Patrizia, madre di Domenico, denuncia che l’errore nel trapianto di cuore ha causato la morte del bambino.

