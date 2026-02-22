La lezione della Vacje per la mobilità udinese Marchiol | Modello per rilanciare l’infrastruttura

Il maltempo ha causato danni significativi alle strade di Udine, lasciando molte arterie impraticabili. Ivano Marchiol, assessore ai Lavori pubblici, evidenzia come questa situazione abbia messo in luce l’urgenza di interventi strutturali. Con un esempio concreto, cita la riqualificazione di alcune vie centrali, ora utili come modello per migliorare l’infrastruttura. La città si prepara a pianificare nuove strategie per affrontare le criticità emergenti.

Davanti alle criticità che negli ultimi mesi hanno interessato la mobilità cittadina, l’assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Verde pubblico del Comune di Udine, Ivano Marchiol, affida ai social una riflessione che parte da lontano. Non un’operazione nostalgica, ma un richiamo al metodo con cui, in passato, la città seppe affrontare le sfide della modernità. “La Linea 1 collegava la Stazione all’Ospedale, la Linea 2 univa Piazza Libertà a Santa Caterina. A queste si aggiungevano i collegamenti verso Tarcento, Tricesimo e San Daniele, facendo di Udine un nodo centrale di un territorio interconnesso”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Benevento firma la convenzione con TMP per rilanciare parcheggi e mobilitàIl Comune di Benevento ha stipulato una nuova convenzione con TMP, accusata di migliorare i servizi di parcheggio in città.

Apulia Express: Ostuni raggiunta in treno da Lecce e Bari, connettere il turismo e rilanciare la mobilità regionale.Il 16 febbraio, Ostuni si collega a Lecce e Bari grazie all’Apulia Express, un nuovo treno che permette di raggiungere la città in poco più di un’ora e venti minuti.

