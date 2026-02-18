Benevento firma la convenzione con TMP per rilanciare parcheggi e mobilità

Il Comune di Benevento ha stipulato una nuova convenzione con TMP, accusata di migliorare i servizi di parcheggio in città. La causa principale è la necessità di riqualificare le aree di sosta e ottimizzare la mobilità urbana. L’accordo prevede l’introduzione di 13 varchi elettronici per controllare l’accesso alla Zona a Traffico Limitato e interventi per rendere più efficiente la gestione delle aree di sosta. La firma segna un passo importante per riqualificare il sistema di mobilità locale. La prossima fase riguarda l’attuazione concreta delle modifiche annunciate.

Firmata la convenzione con TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana Benevento, 18 febbraio 2026 – E' stata firmata, questa mattina, la convenzione tra il Comune di Benevento e la TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana cittadina. "Si tratta – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa – di un passaggio strategico, frutto di un lavoro durato tre anni, avviato in una fase in cui la città era priva di un Piano della Sosta e di una mappatura aggiornata degli stalli".

