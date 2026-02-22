La giocata storica Il Superenalotto top I 12 milioni del 2014 Che gioia a San Giusto

Il Superenalotto ha regalato una vincita da 12 milioni di euro nel 2014, creando grande entusiasmo a San Giusto. La giocata ha attirato l’attenzione di molti, che hanno scommesso con speranza e trepidazione. La sera del 18 febbraio di quell’anno, la città ha vissuto un momento di festa, mentre i numeri vincenti sono stati annunciati. La fortuna ha sorriso a un giocatore che ha deciso di tentare la sorte in quel giorno speciale.

C'è una sera in cui Prato riuscì a rubare la scena perfino al Festival di Festival di Sanremo. Era il 18 febbraio 2014. All'Ariston Fabio Fazio faceva i conti con un sipario che non voleva saperne di aprirsi, mentre Raffaella Carrà tornava su quel palco dopo tredici anni di assenza, in quella che sarebbe stata ricordata come la sua ultima esibizione. Ma, lontano dai riflettori della riviera ligure, quasi 12 milioni di euro accendevano un'altra luce: quella di San Giusto. La giocata vincente fu registrata alla tabaccheria Neri di via Traversa il Crocifisso, tra Tavola e il Macrolotto Uno. Una schedina da appena 2,50 euro centrò il fatidico "6" al SuperEnalotto, portando a casa per l'esattezza 11.