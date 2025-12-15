Napoli due Supercoppe e due epoche diverse | dal trionfo del 1990 con Maradona all’ultima gioia del 2014 Corrmezz

Il Napoli, club con una storia ricca di successi, ha conquistato due Supercoppe Italiane in epoche diverse: nel 1990 con Maradona e nel 2014. Ora si appresta a disputare il primo atto della Supercoppa Italiana 2024, affrontando il Milan a Riyad giovedì 18 dicembre. Un match che rappresenta un nuovo capitolo di un club sempre protagonista.

Il Napoli si prepara al primo atto della Supercoppa Italiana: giovedì 18 dicembre alle 20, a Riyad, affronterà il Milan in semifinale. Per gli azzurri sarà la settima partecipazione al trofeo, già vinto due volte, con una formula secca che prevede calci di rigore immediati in caso di parità. Antonio Conte arriva all’appuntamento con una rosa ridotta. Mancheranno De Bruyne, Meret, Anguissa e Lobotka, con il centrocampo affidato ai soli McTominay, Elmas e Vergara. Lukaku sarà a disposizione solo se in buone condizioni, mentre Gutierrez potrebbe recuperare. Nelle gare secche, però, Conte è uno specialista: proverà a conquistare la sua terza Supercoppa Italiana e il secondo trofeo alla guida del Napoli. Ilnapolista.it

