Rugby prima storica vittoria in serie A femminile Ura Ancona che gioia
L'Unione Rugbistica Anconitana conquista la sua prima storica vittoria in Serie A femminile, portando a casa un risultato importante in trasferta. Questa tappa rappresenta un passo significativo per il club, simbolo della crescita e del progresso del rugby femminile nella regione. Un risultato che testimonia l'impegno e la determinazione della squadra, aprendo nuove prospettive per il futuro.
Arriva in trasferta la prima, storica vittoria in Serie A femminile per la squadra seniores dell’ Unione Rugbistica Anconitana. Nella quarta giornata del campionato, le doriche si impongono sul campo del Bisceglie Rugby con il punteggio di 5-34, conquistando il primo successo nella massima serie alla stagione d’esordio. Un risultato di grande valore, non solo per la classifica, ma soprattutto per il significato sportivo e simbolico: dopo tre sconfitte consecutive, l’Anconitana risponde con una prestazione solida, ordinata e in costante crescita nell’arco degli ottanta minuti. L’inizio di gara vede le padrone di casa partire con intensità, riuscendo a trovare il vantaggio al 17’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
