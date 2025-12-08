La fortuna bacia Palermo centrato un 5 al Superenalotto in una tabaccheria
Palermo sorride grazie al Superenalotto: nel concorso di venerdì 5 dicembre, come riporta Agipronews, in città è stato infatti centrato un “5” da 22.256,42 euro.La schedina vincente è stata giocata nel tabacchi di via Diaz 16. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma per domani martedì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
