La fortuna bacia ancora una volta Palermo | centrato un 5 al Superenalotto
A Palermo, martedì 16 dicembre, si è registrato un'importante vincita al Superenalotto: un
La fortuna bacia Palermo dove martedì 16 dicembre è stato centrato un "5" al Superenalotto. La schedina vincente è stata giocata - come riporta Agipronees - nella rivendita di tabacchi di via Domenico Scinà 76. Il vincitore ha incassato così 21.825,52 euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: La fortuna bacia Palermo, centrato un "5" al Superenalotto in una tabaccheria
Leggi anche: Casatenovo, vinti 43mila euro al SuperEnalotto: la fortuna bacia ancora la Brianza
COME E BELLA NAPOLI E LA SUA NATURALITÀ
La fortuna bacia Palermo, centrato un “5” al Superenalotto in una tabaccheria - Palermo sorride grazie al Superenalotto: nel concorso di venerdì 5 dicembre, come riporta Agipronews, in città è stato infatti centrato un “5” da 22. mondopalermo.it
La fortuna bacia Cagliari con una splendida vincita. La giocata vincente è avvenuta al Tizian Bar in piazza Giovanni XXIII e il fortunato sarebbe un pensionato. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.