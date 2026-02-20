Ho visto la finale di hockey su ghiaccio femminile USA-Canada e mi sono divertita molto più che al derby
Durante la finale di hockey su ghiaccio tra USA e Canada, ho capito quanto possa essere coinvolgente questo sport. La partita si è giocata sotto un’atmosfera elettrica, con le atlete che hanno dato tutto sul ghiaccio. Non avrei mai pensato di trovare così appassionante una disciplina che conoscevo poco, ma vedere le azioni veloci e la grinta delle giocatrici mi ha sorpresa. L’evento si è svolto in una struttura moderna, con molti spettatori entusiasti. Ora, l’hockey su ghiaccio mi incuriosisce molto di più.
Non avevo mai considerato la possibilità di appassionarmi all'hockey su ghiaccio prima di mettere piede alla Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano. Certo, l'occasione è delle più ghiotte: la finale femminile per l'oro delle Olimpiadi invernali 2026. Uno di quei match che si annunciano epici tra Stati Uniti e Canada, due tra le Nazionali più forti al mondo in questa disciplina, sia a livello femminile che maschile. E la compagnia non è da meno: un ragazzino di quasi 10 anni appassionato di ogni forma di competizione, di qualsiasi tipo di classifica e soprattutto delle medaglie d'oro, mio figlio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
LIVE USA-Canada 0-0, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: comincia la finale olimpica!Le squadre di hockey ghiaccio femminile USA e Canada si affrontano nella finale olimpica, dopo che entrambe hanno superato le rispettive semifinali.
LIVE USA-Canada 1-1, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la finale olimpica si decide all’overtimeDurante la partita di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi, gli Stati Uniti e il Canada hanno pareggiato 1-1, con il risultato che si deciderà all’overtime.
Kevin Fiala injury | 2026 Winter Olympics hockey update | Kevin Fiala Switzerland vs Canada
Argomenti discussi: Ho visto la finale di Masked Singer UK di stasera: ero a bocca aperta; Ho visto la finale di hockey su ghiaccio femminile USA-Canada e mi sono divertita molto più che al derby di San Siro; Darderi: Felice della finale. Ho imparato a gestire bene i momenti importanti; The Voice Kids: vince Matteo Trullu, Nek si emoziona (in ginocchio). Poi la pazza idea: Sanremo Kids.
Darderi: Felice della finale. Ho imparato a gestire bene i momenti importanti'Credo che la cosa migliore che ho fatto nell’ultimo anno sia stata imparare a soffrire nei momenti importanti. In ogni partita ci sono ... sport.tiscali.it
Love Actually, Keira Knightley confessa: Ho visto il film soltanto una voltaLa star di Pirati dei Caraibi all'attivo ha soltanto una visione della famosa rom-com corale di Richard Curtis, diventata un classico natalizio. Uno dei film più apprezzati dai fan di Keira Knightley ... movieplayer.it
la Repubblica. . Migliaia di persone si sono radunate in Yonge Street a Toronto, in Canada, per protestare contro il governo iraniano. La polizia ha dichiarato che i partecipanti alla manifestazione potrebbero essere stati circa 200.000. La protesta ha visto il cor facebook
Oggi ho visto in Duomo tifosi di hockey del Canada e della Rep Ceca. Questi ultimi hanno la maglia più bella del mondo. Con lo stemma enorme sulla panza. Secondi i canadesi con il rosso di sfondo e la foglia d’acero o bianca e rossa o meravigliosamente n x.com