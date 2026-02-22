La famiglia è cambiata si è rimpicciolita ci sono meno bambini e un terzo degli italiani vive da solo Si rinsalda però l’appuntamento del fine settimana che dicono le ricerche risponde al bisogno di ritualità e appartenenza a un gruppo Meglio se legato da ricordi e sapori comuni

La diminuzione delle famiglie e l’aumento degli italiani che vivono da soli hanno ridotto il numero di bambini nelle case, ma il rito del pranzo domenicale si mantiene forte. Le grandi tavolate nelle piazze italiane, organizzate per promuovere la cucina tradizionale, attirano ancora numerosi partecipanti. Questo appuntamento, radicato nel desiderio di condividere sapori e ricordi, continua a unire le persone nel rispetto delle tradizioni locali. Le iniziative coinvolgono diverse città, rafforzando il senso di comunità.

Per convincere l'Unesco che i piatti nostrani meritassero di essere considerati Patrimonio dell'umanità, alla Cucina italiana, a Casa Artusi e all'Accademia italiana di cucina è venuta l'idea di organizzare il pranzo della domenica nelle piazze di centinaia di città e borghi italiani: lunghe tavolate conviviali, andate gremite e applaudite. Alla fine, un'abbuffata di successo. Cucina italiana patrimonio Unesco, chef Niko Romito: "Risultato straordinario" X Leggi anche › Dieta mediterranea Patrimonio Immateriale dell'UNESCO: la sua storia in una docuserie Vero è che l'iniziativa (21 settembre scorso) ha trovato il sostegno dei ministeri della Cultura, dell'Agricoltura e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, insomma un'onda d'urto potente.

Bimba autistica picchiata a scuola da un’assistente, la mamma in lacrime in aula: non si toccano i bambini, meno che mai se disabiliA Brescia, una donna di 37 anni è tornata in tribunale dopo essere stata condannata per aver picchiato una bambina autistica di sette anni, assistente scolastica nella stessa scuola.

Leggi anche: Consenso informato a scuola: l’indagine MIM-SWG rivela che il 63% degli italiani è favorevole al disegno di legge. Solo però il 23% dei cittadini si è informato approfonditamente

