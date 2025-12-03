Consenso informato a scuola | l’indagine MIM-SWG rivela che il 63% degli italiani è favorevole al disegno di legge Solo però il 23% dei cittadini si è informato approfonditamente

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato i risultati della quinta indagine flash realizzata in collaborazione con SWG sul tema del consenso informato nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore, 113 contrari e 1 astenuto (Il deputato azzurro Paolo Emilio Russo). Il provvedimento riguarda l’educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Alle medie e a Vai su Facebook

