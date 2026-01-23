Il recente calo del prezzo del latte sta mettendo in discussione la sostenibilità del settore lattiero-caseario. Le difficoltà economiche e le politiche adottate si riflettono su produttori e consumatori, evidenziando le sfide di un mercato in continua evoluzione. In questo contesto, diventa importante analizzare le cause e le possibili soluzioni con un approccio obiettivo e informato.

Oggi l’offerta di latte è tornata abbondante. E in un mercato integrato, quando l’offerta cresce il prezzo si comprime. Attribuire il calo dei prezzi a comportamenti speculativi generalizzati dell’industria è una semplificazione Accordo di McDonald's con Cgil-Cisl-Uil per il contratto. È il Big-bang Mac Il nuovo calo del prezzo del latte sta riportando il settore lattiero-caseario in una fase di forte tensione. E’ una dinamica che sorprende solo chi preferisce ignorare il funzionamento dei mercati agricoli e alimentare l’illusione che la politica possa governare i prezzi: un’illusione che rischia di produrre più danni che benefici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Prezzo del latte, la verità scomoda e le armi spuntate della politica

Leggi anche: Economia, toghe e rivolte. Le armi della sinistra ormai sono tutte spuntate

Cambio sesso, il prezzo da pagare: una scomoda verità sui farmaciDal 2019, il farmaco utilizzato nel percorso di cambio sesso è coperto dal Sistema Sanitario Nazionale, nonostante sia un farmaco off-label, originariamente sviluppato per il trattamento del tumore alla prostata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crolla il prezzo del latte in Italia, stalle a rischio chiusura: perché il mercato è in crisi; Crisi del latte in Italia: se ne produce troppo, gli allevatori lo buttano e i prezzi crollano (ma non per i consumatori); Latte spot in caduta libera: la crisi approda in Parlamento. Il Masaf presenta un piano per rilanciare il settore; In Italia c’è troppo latte.

Preoccupa il prezzo del latte e l’eccesso di produzione ad inizio 2026Bisogna monitorare con attenzione l’andamento del prezzo del latte e l’eccesso di produzione ad inizio 2026. Nelle campagne di Pavia, il silenzio dell’alba è rotto dal fragore del latte che finisce di ... mondoeconomia.com

Lollobrigida, l'accordo sul prezzo del latte è stata la nostra risposta alla crisi del settoreIl settore lattiero-caseario rappresenta il 10% del totale del valore agricolo e l'11% dell'industria alimentare, ma oggi sta vivendo una fase di incertezza, caratterizzata da un generalizzato aument ... ansa.it

Oggi al MASAF si è riunito il Tavolo del latte con le rappresentanze della filiera lattiero-casearia. Abbiamo condiviso le proposte concrete che l’Italia porterà a Bruxelles per sostenere il settore, affrontare la riduzione del prezzo del latte, rafforzare la domanda e - facebook.com facebook