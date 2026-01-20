Guardiagrele nuova auto alla Protezione civile | Strumento prezioso per un servizio sempre più efficiente

Lunedì 19 gennaio, la Protezione civile di Guardiagrele ha ricevuto una nuova autovettura, grazie al contributo del Comune e della Regione Abruzzo. Il sindaco Donatello Di Prinzio ha evidenziato come questo investimento migliori l’efficienza dei servizi di emergenza e tutela del territorio, rafforzando la capacità di risposta alle situazioni di criticità. La consegna sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel garantire strumenti adeguati per la sicurezza della comunità.

Il gruppo, oltre a operare sul territorio comunale, offre supporto anche ad altri Comuni convenzionati e svolge quotidianamente servizi di trasporto sociale per i 12 Comuni dell'ambito sociale di riferimento Consegnata lunedì 19 gennaio una nuova auto alla Protezione civile comunale di Guardiagrele. A darne notizia è il sindaco Donatello Di Prinzio, che ha sottolineato l'importanza dell'acquisto, realizzato grazie al contributo congiunto del Comune e della Regione Abruzzo. Il gruppo, oltre a operare sul territorio comunale, offre supporto anche ad altri Comuni convenzionati e svolge quotidianamente servizi di trasporto sociale per i 12 Comuni dell'ambito sociale di riferimento.

