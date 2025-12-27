Urbano Cairo commenta Torino Cagliari, spazio anche al calciomercato, il ruolo di mister Baroni e tanto altro Il Torino chiude il 2025 con una sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari, in una gara segnata dai (molti) rimpianti e dalle parate decisive del portiere ospite Caprile. I granata passano in vantaggio al 27? con un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, Cairo: «Baroni? Ho fiducia. Sul mercato siamo al lavoro con Petrachi…»

Cairo: “Purtroppo abbiamo perso quei due gol che non si possono guardare. Mercato? Adesso abbiamo le idee chiare. Servono giocatori funzionali e di qualità. Ho molta fiducia ... - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la partita con il Cagliari ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, che lo aspettavano nell’antistadio del Grande Torino Olimpico. torinogranata.it