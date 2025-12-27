Torino Cairo | Baroni? Ho fiducia Sul mercato siamo al lavoro con Petrachi…

Urbano Cairo commenta Torino Cagliari, spazio anche al calciomercato, il ruolo di mister Baroni e tanto altro Il Torino chiude il 2025 con una sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari, in una gara segnata dai (molti) rimpianti e dalle parate decisive del portiere ospite Caprile. I granata passano in vantaggio al 27? con un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino cairo baroni hoCairo: “Purtroppo abbiamo perso quei due gol che non si possono guardare. Mercato? Adesso abbiamo le idee chiare. Servono giocatori funzionali e di qualità. Ho molta fiducia ... - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la partita con il Cagliari ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, che lo aspettavano nell’antistadio del Grande Torino Olimpico. torinogranata.it

torino cairo baroni hoCairo: “Ho parlato con Baroni e Petrachi, abbiamo le idee chiare” - “Non è andata come speravo, come mi aspettavo, peccato”, queste le prime parole del presidente Cairo fuori dallo stadio Grande Torino, dopo la sconfitta 2- toro.it

Torino, Cairo: "Fiducia in Baroni, sta dando tutto. Mercato? Non prenderemo tanto per farlo" - Il presidente del Torino ha parlato ai media presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo la sconfitta interna contro il Cagliari nella 17ª giornata della Serie A 2025/26, 1- msn.com

