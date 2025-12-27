Torino Cairo | Baroni? Ho fiducia Sul mercato siamo al lavoro con Petrachi…
Urbano Cairo commenta Torino Cagliari, spazio anche al calciomercato, il ruolo di mister Baroni e tanto altro Il Torino chiude il 2025 con una sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari, in una gara segnata dai (molti) rimpianti e dalle parate decisive del portiere ospite Caprile. I granata passano in vantaggio al 27? con un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cairo: “Purtroppo abbiamo perso quei due gol che non si possono guardare. Mercato? Adesso abbiamo le idee chiare. Servono giocatori funzionali e di qualità. Ho molta fiducia ... - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la partita con il Cagliari ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, che lo aspettavano nell’antistadio del Grande Torino Olimpico. torinogranata.it
Cairo: “Ho parlato con Baroni e Petrachi, abbiamo le idee chiare” - “Non è andata come speravo, come mi aspettavo, peccato”, queste le prime parole del presidente Cairo fuori dallo stadio Grande Torino, dopo la sconfitta 2- toro.it
Torino, Cairo: "Fiducia in Baroni, sta dando tutto. Mercato? Non prenderemo tanto per farlo" - Il presidente del Torino ha parlato ai media presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo la sconfitta interna contro il Cagliari nella 17ª giornata della Serie A 2025/26, 1- msn.com
