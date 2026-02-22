La Città di Salerno 7 giornalisti licenziati vincono in appello | diritto al reintegro e risarcimento

La Corte d’appello di Salerno ha deciso che sette giornalisti licenziati dal quotidiano La Città devono essere reintegrati e ricevere un risarcimento. La causa nasce dal licenziamento avvenuto lo scorso anno, che i giornalisti hanno contestato ritenendo illegittimo il provvedimento. La sentenza ribalta quella di primo grado, riconoscendo i loro diritti e il danno subito. La decisione apre un nuovo capitolo nel settore dell’editoria locale.

Tempo di lettura: 3 minuti La Corte d’appello di Salerno sezione lavoro ribalta la sentenza di primo grado: sette ex giornalisti del quotidiano la Città vincono la causa contro la Quotidiani Locali s.r.l., ora divenuta Fondazione Vito di Canto ente terzo settore. La vicenda è complessa, e registra anche un capitolo penale. La Città, storico quotidiano di Salerno, è acquistato nel 2016 da Edizioni Salernitane srl. A cedere il ramo d’azienda è il gruppo Finegil, editore di Repubblica, L’Espresso e di una galassia di giornali locali. Nel 2017 il giornale è venduto a Editori Regionali Campania, società neocostituita, interamente partecipata da una fiduciaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Vertenza "La Città": annullati i licenziamenti del 2019, reintegro e pagamenti arretrati per 7 giornalisti

