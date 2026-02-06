La mannaia di Jeff Bezos sul Washington Post | licenziati un terzo dei giornalisti

La proprietà di Jeff Bezos ha avviato una grossa riduzione del personale al Washington Post. Centinaia di giornalisti sono stati licenziati, circa un terzo di quelli in organico. La decisione ha sorpreso molti, dato che il quotidiano è uno dei più importanti degli Stati Uniti. La redazione si trova ora a dover affrontare un futuro incerto, con un taglio netto che cambierà il modo di lavorare e di fare giornalismo.

Il Washington Post, il quotidiano statunitense di proprietà del miliardario e patron di Amazon Jeff Bezos, ha iniziato a licenziare centinaia di giornalisti, pari a circa un terzo del totale. Il numero dei licenziamenti di massa, che hanno interessato tutta l’azienda editoriale, non è stato reso pubblico ma, secondo il concorrente New York Times, ha interessato quasi 300 degli 800 cronisti del Wp. Si tratta, il direttore esecutivo del quotidiano Matt Murray, di una ristrutturazione volta a riformare un giornale “di un’altra epoca”. Le “sostanziali riduzioni del personale” mirano, ha aggiunto, a “garantirne” il futuro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La mannaia di Jeff Bezos sul Washington Post: licenziati un terzo dei giornalisti Approfondimenti su Washington Post I tagli e le politiche di Jeff Bezos stanno distruggendo il Washington Post Il Washington Post sta vivendo giorni difficili. Usa, Washington Post licenzia un terzo del personale: 300 giornalisti coinvolti La redazione del Washington Post licenzia circa 300 giornalisti, un terzo del suo staff. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Washington Post Argomenti discussi: La mannaia di Bezos sul Washington Post: licenziati 300 giornalisti; Trump: Via 700 agenti Ice. Minneapolis respira un po’. Mannaia di Bezos sul Post; Pedullà (M5s), 'licenziamenti Washington Post brutto segnale per democrazia'; Usa Washington Post licenzia un terzo del personale | 300 giornalisti coinvolti. Questa è una foto di Jeff Bezos nel suo ufficio Amazon nel 1999. Guardatela ogni volta che paura e incertezza vi fanno dubitare dei vostri sogni e dei vostri progetti. Via investorsthink su ig facebook La scure di Jeff Bezos sul «Washington Post»: via 300 giornalisti, tagliate intere sezioni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.