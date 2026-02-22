La Bartoccini va sotto Poi vince ma non serve
La squadra di volley ha subito un primo set difficile, con la Reale Mutua Chieri che ha dominato all'inizio. La causa è stata una serie di errori in ricezione e difesa, che hanno permesso agli avversari di prendere il largo. Nel secondo set, la squadra ha tentato di reagire, ma ha continuato a commettere errori, portando la partita in discesa. Nonostante una ripresa nel terzo set, alla fine il risultato finale non premia gli sforzi del team.
BARTOCCINI 3 REALE MUTUA CHIERI 2 (15-25, 16-25, 25-21, 25-14, 15-9): Gardini 23, Markovic 13, Lemmens 11, Fiesoli 1, Mazzaro 1, Gennari 1, Recchia (L1), Perinelli 11, Bartolini 9, Turlà. N.E. – Kump, Fiorucci, Sirressi (L2). All. Stefano Micoli. CHIERI: Nemeth 23, Nervini 13, Alberti 10, Kunzler 10, Cekulaev 9, Van Aalen 3, Spirito (L1), Degradi 2, Dambrink 2, Bah, Antunovic. N.E. – Ferrarini, Bonafede (L2). All. Nicola Negro. Arbitri: Alessandro Cerra (CZ) e Gianmarco Lentini (MB). BARTOCCINI (b.s. 9, v. 2, muri 9, errori 11). REALE MUTUA (b.s. 15, v. 5, muri 5, errori 11). Ha chiuso col sorriso la Bartoccini Mc Restauri Perugia che ha salutato il campionato di serie A1 femminile con una bella quanto inutile vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
