La Bartoccini va sotto Poi vince ma non serve

La squadra di volley ha subito un primo set difficile, con la Reale Mutua Chieri che ha dominato all'inizio. La causa è stata una serie di errori in ricezione e difesa, che hanno permesso agli avversari di prendere il largo. Nel secondo set, la squadra ha tentato di reagire, ma ha continuato a commettere errori, portando la partita in discesa. Nonostante una ripresa nel terzo set, alla fine il risultato finale non premia gli sforzi del team.

© Lanazione.it - La Bartoccini va sotto. Poi vince, ma non serve