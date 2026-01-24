Sinner che spavento | va sotto lotta con i crampi e rischia di crollare poi vince La regola del caldo mi ha aiutato | Cosa è

Jannik Sinner affronta un match difficile, rischiando di crollare per crampi nel terzo set, ma riesce a vincere grazie alla sua determinazione e alla gestione del caldo. La sua vittoria agli ottavi di finale, dove affronterà Darderi, conferma il suo valore. Nel frattempo, Musetti supera Machac, proseguendo il percorso nel torneo.

«Oggi ho faticato fisicamente. Sono stato fortunato con la regola del caldo», ha detto Sinner a fine gara concordando sul fatto che le condizioni più fresche dell'indoor gli si addicevano molto di più rispetto al caldo estenuante dei primi due set. «Con il passare del tempo però mi sono sentito sempre meglio» ha poi aggiunto l'azzurro. Riflettendo sulla sua situazione sul 3-1 nel terzo set, dopo aver perso tanti game di servizio in questa partita quanti ne aveva persi nell'intero torneo 2025, Jannik anche ha detto che stava solo cercando di sopravvivere fino a una pausa più lunga: «È iniziato con le gambe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

