Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri tenta di salvare l' orgoglio ma non basta | San Giovanni in Marignano vince 3-1

La Bartoccini MC Restauri di Perugia lotta, ma alla fine deve arrendersi. La squadra cerca di salvare l’onore, spinta dal pubblico, ma la vittoria va a San Giovanni in Marignano con un punteggio di 3-1. I set sono stati combattuti, e i tifosi speravano in un pareggio, ma alla fine la squadra ospite ha mostrato più incisività nei momenti decisivi.

Tutto l'ambiente chiedeva di salvare l'onore e almeno in parte è stato accontentato. Avrebbe meritato almeno un punto la Bartoccini MC Restauri Perugia ma San Giovanni in Marignano si è rivelata più incisiva nei momenti chiave. Si spiega così il 3-1 con cui si è concluso il match di Cervia.

Sabato sera, alle 21.

Volley femminile, San Giovanni continua la risalita. Perugia vicina alla retrocessione, Monviso a rischioOggi si sono giocati due anticipi validi per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile, fondamentali per la zona retrocessione. San Giovanni in ... oasport.it

Per la Omag tre punti d'oro in chiave salvezzaVittoria in quattro set per la formazione di Bellano che nell'anticipo della 10a giornata si impone 3-1 (22-25 25-18 25-20 29-27) e condanna quasi matematicamente Perugia alla retrocessione ... corrieredellosport.it

#SerieA1Tigotà San Giovanni sente profumo di salvezza, Perugia e Monviso restano in coda Le romagnole superano in quattro set le umbre, le pinelle cadono contro Bergamo Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://www.lvf.zone/18a6k #iL facebook