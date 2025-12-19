Dal 18 dicembre 2025, grazie alla legge 182/2025, vendere una casa ricevuta in donazione è più semplice e sicuro. Questa novità legislativa elimina le preoccupazioni che per anni hanno frenato chi riceveva un immobile in regalo, aprendo nuove opportunità nel mercato immobiliare italiano. Un passo importante per chi desidera trasformare un dono in un’occasione di investimento senza rischi.

© Cultweb.it - Casa ricevuta in donazione? Da oggi puoi venderla senza rischi per chi la compra

Dal 18 dicembre 2025, il mercato delle case in Italia ha cambiato marcia. Una nuova legge (la numero 182 del 2025) ha finalmente cancellato un problema che per decenni ha perseguitato chi riceveva un immobile in regalo, magari dai genitori o dai nonni. Fino a ieri, infatti, comprare o vendere una casa “donata” era un’impresa ad alto rischio, un vero labirinto burocratico che spesso finiva per bloccare tutto. Ma cosa succedeva esattamente? Il problema stava negli eredi. Se una persona regalava una casa a un figlio, gli altri eredi (come fratelli o coniugi) avevano il diritto, fino a dieci anni dopo la morte del donante, di bussare alla porta del nuovo proprietario e chiedere indietro l’immobile se ritenevano che la loro parte di eredità fosse stata toccata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Case donate, addio ai rischi per chi compra: cosa cambia con la nuova legge

Leggi anche: Senza la fiducia di chi compra il valore non esiste

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Case in donazione più garantite: che cosa cambia; Case donate: da domani entrano in vigore le nuove norme per acquisti sicuri.

Cambiano le regole sulle donazioni: più garanzie per chi riceve (e chi compra casa) - Con l'entrata in vigore del Ddl Semplificazioni chi acquista un immobile ha maggiori sicurezza giuridica e non rischia di vederselo sottrarre anche a distanza di anni. rainews.it