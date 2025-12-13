La segretaria del Pd Elly Schlein ricevuta da Abu Mazen a Roma

Elly Schlein, segretaria del PD, ha incontrato ad Roma il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, accompagnata dal deputato Peppe Provenzano. L'incontro ha suscitato attenzione, sottolineando l'importanza delle relazioni diplomatiche e delle questioni legate al Medio Oriente.

(LaPresse) La segretaria del Pd Elly Schlein è stata ricevuta da Abu Mazen a Roma. Con lei anche il deputato Peppe Provenzano. La segretaria Pd, che ha aperto il giro di incontri con i segretari del centro sinistra. Il leader dell’Anp venerdì era ospite di Atreju, sempre nella capitale. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it La segretaria del Pd Elly Schlein ricevuta da Abu Mazen a Roma - (LaPresse) La segretaria del Pd Elly Schlein è stata ricevuta da Abu Mazen a Roma. stream24.ilsole24ore.com

