Koulisiani | ' La lotta di squadra nel finale ci ha premiate

Koulisiani ha deciso la vittoria della Honda Cuneo Granda Volley contro Megabox Ondulati De, grazie a una prestazione decisiva nel finale. La squadra ha mantenuto la concentrazione durante il tie-break, portando a casa il risultato. La vittoria permette alla formazione di evitare la retrocessione e di chiudere la stagione con un risultato positivo. La partita ha visto una grande reazione collettiva nel momento più difficile, portando a un risultato sorprendente.

La formazione di casa ha mostrato una gestione concentrata dei momenti decisivi, riuscendo a prevalere nel decisivo quinto set grazie a una risposta collettiva lucida nelle fasi finali. Le Gatte hanno mantenuto una continuità di impegno che ha consentito di trasformare la pressione in una vittoria che vale due punti decisivi per la permanenza in Serie A1 Tigotà. Nel commento finale, Ela Koulisiani ha evidenziato la forza del gruppo nello sprint conclusivo, sottolineando che il riconoscimento individuale è frutto dell'impegno condiviso da tutto il team e dalla voglia di non mollare. Ha inoltre ricordato che la stagione ha premiato l’intensità messa in campo dalle giocatrici, associtando l’esito positivo al lavoro di squadra e alla costante tenacia delle compagne. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

