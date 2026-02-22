klinsmann e amoran errori fatali cerri lotta

Klinsmann e Amoran sono stati protagonisti di errori decisivi in campo, causati da scelte sbagliate e momenti di disattenzione. Klinsmann, in particolare, esce dai pali troppo tardi e permette a Artistico di segnare con un pallonetto, portando l’avversario in vantaggio. La partita si complica ulteriormente quando Cerri si impegna nel tentativo di recuperare, ma la situazione rimane difficile. La squadra ora cerca di reagire dopo questo passo falso.

Klinsmann 4,5. Esce dai pali completamente fuori tempo e facilita il lavoro di Artistico che lo beffa con il pallonetto dell’1-1. Il resto è ordinaria amministrazione, ma l’errore pesa troppo. Ciofi 5,5. Inizia bene, ma finisce anche lui per naufragare concedendo troppi spazi agli avanti spezzini. Alla fine, da capitano, prova a scuotere i suoi, ma predica nel deserto. Amoran 4. Ogni verticalizzazione avversaria diventa un pericolo. Ha sulla coscienza due dei tre gol liguri. Sul primo si perde Artistico, cerca di mettere una pezza, ma Klinsmann non lo aiuta e la frittata è fatta. Sul terzo gol spezzino si fa travolgere da Vlahovic manco avesse il fisico di Berti, chiede un fallo che non c’è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

DIRETTA Cesena-Spezia 0-0, match delicato al Manuzzi: Mignani lancia Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attaccoMignani ha scelto di schierare Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco per la sfida tra Cesena e Spezia, un match decisivo per evitare la crisi delle squadre.

