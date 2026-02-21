DIRETTA Cesena-Spezia match delicato al Manuzzi | Mignani lancia Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco

Mignani ha deciso di schierare Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco, cercando di rilanciare il Cesena contro lo Spezia. La partita al Manuzzi si presenta come una sfida decisiva per entrambe le formazioni, entrambe in difficoltà nelle ultime settimane. I tifosi aspettano di vedere come i cambiamenti in formazione influenzeranno il ritmo del match. La gara si gioca in un clima di grande tensione tra le due squadre.

Lo Spezia di Donadoni è in piena lotta salvezza e schiera l'ex Adamo ma anche Aurelio, esterno sinistro passato da Cesena qualche anno fa 20esimo: azione insistita di Shpendi che prima prova a servire Cerri e poi tira, palla respinta in corner da un difensore ligure 17esimo: pareggio dello Spezia! Palla scodellata in avanti, Amoran si addormenta e Artistico sfrutta il fisico e poi beffa Klinsmann in uscita con un beffardo pallonetto terzo minuto: GOLLL DEL CESENAAAA! Shpendi imbeccato in area fulmina il portiere dello Spezia. Partenza a razzo dei bianconeri. Palla messa in mezzo ancora da Frabotta, indisturbato sulla sinistra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

DIRETTA Cesena-Spezia 0-0, match delicato al Manuzzi: Mignani lancia Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attaccoMignani ha scelto di schierare Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco per la sfida tra Cesena e Spezia, un match decisivo per evitare la crisi delle squadre.

Cesena-Spezia: sfida salvezza al Manuzzi, Donadoni rischia, MignaniCesena e Spezia si affrontano oggi al Manuzzi in un match decisivo per la salvezza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.