Juventus Bremer al J Medical | ansia Spalletti per il ko muscolare

Gleison Bremer si è recato questa mattina al J Medical dopo aver subito un problema muscolare durante la partita di Champions League. La Juventus aspetta notizie sul suo stato di salute, mentre l’allenatore Spalletti teme un lungo stop. Il difensore brasiliano ha lasciato il centro medico con un’aria preoccupata, e i medici stanno valutando la gravità dell’infortunio. La squadra si prepara a eventuali alternative per la prossima sfida, mentre i tifosi sperano in una pronta guarigione. La situazione resta in fase di valutazione.

Torino col fiato sospeso per le condizioni di Gleison Bremer. Il pilastro difensivo della Juventus ha varcato in mattinata i cancelli del J Medical per sottoporsi ai test strumentali decisivi dopo il crac accusato in Champions League. Il centrale brasiliano è stato costretto alla resa durante la prima frazione del match contro il Galatasaray, vittima di un sospetto stiramento che agita i piani tattici di Luciano Spalletti. "Dobbiamo attendere gli accertamenti medici, il rischio di un infortunio serio è concreto", ha ammesso il tecnico toscano nel post-partita, palesando forte preoccupazione per la tenuta del reparto arretrato.