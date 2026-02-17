Juventus tegola per Spalletti | infortunio per Bremer con il Galatasaray

La Juventus annuncia che Bremer si è infortunato durante la partita contro il Galatasaray a Istanbul, causando preoccupazione per Spalletti. Il difensore brasiliano ha avvertito un dolore al ginocchio dopo un contrasto nel primo tempo e ha dovuto lasciare il campo. La squadra torinese dovrà attendere gli esami medici per capire l'entità dell'infortunio e valutare i tempi di recupero.

(Adnkronos) – Infortunio per Bremer. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico nel corso del primo tempo della sfida di Istanbul contro il Galatasaray, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Bremer ha iniziato a sentire un dolore alla gamba a metà della prima frazione, pochi minuti prima del secondo gol di Koopmeiners, che al 32' ha fissato il risultato sul 2-1. Il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo e visitato dallo staff medico, con Gatti richiamato dalla panchina. Bremer però ha fatto sapere di voler stringere i denti ed è rientrato in campo, giocando ancora qualche finito.