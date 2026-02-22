Juventus Women Girelli non è stata convocata contro la Ternana perché in partenza per gli USA I dettagli del suo trasferimento

Girelli non è stata convocata contro la Ternana perché sta partendo per gli Stati Uniti, dove si trasferirà al Bay FC in prestito. La giocatrice lascia la Juventus Women dopo aver concluso con successo la sua avventura in Italia. La sua partenza si concretizza in un momento di transizione per la squadra, che si prepara alla prossima sfida senza una delle sue attaccanti principali. La decisione di trasferirsi segna un nuovo capitolo nella carriera di Girelli.

Juventus Women, Girelli è ormai una ex giocatrice bianconera. E’ ad un passo il suo trasferimento al Bay FC in prestito. I dettagli. Il calciomercato della divisione femminile riserva un colpo di scena che scuote l’intero ambiente bianconero proprio alla vigilia di un impegno cruciale di campionato. La notizia era nell’aria da qualche ora, ma l’ufficialità è arrivata indirettamente attraverso le scelte tecniche: Girelli non convocata con la Ternana perché in partenza per gli USA. Una decisione che segna una svolta storica per la carriera dell’attaccante e per la strategia del club torinese. Il futuro della numero 10 sarà dunque lontano dall’Italia, almeno per i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

