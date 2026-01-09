Juventus Women perché Cascarino è stata ceduta in prestito | la logica dietro alla formula del trasferimento

La cessione di Cascarino in prestito alla Juventus Women risponde a una strategia di sviluppo e consolidamento del reparto difensivo. Questa formula permette al club di valutare le capacità del giocatore, mantenendo la flessibilità finanziaria e sportiva. Il prestito rappresenta quindi un'opportunità per integrare il talento francese nel progetto a lungo termine della squadra, favorendo una crescita graduale e mirata.

di Mauro Munno del difensore francese. È ufficiale la cessione di Estelle Cascarino dalla Juventus Women al West Ham: poco impiegata nella prima parte di stagione (anche a causa del lungo infortunio da cui era reduce), la francese cercherà continuità in WSL dove ha già militato con la maglia del Manchester United. In Inghilterra la giocatrice sarà allenata da Rita Guarino, che l’ha fortemente voluta. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo e non definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, perché Cascarino è stata ceduta in prestito: la logica dietro alla formula del trasferimento Leggi anche: Juventus Women, ufficiale la cessione di Cascarino: va in prestito al West Ham. Il comunicato Leggi anche: Juventus Women, ora è ufficiale: Libran ceduta in prestito. Il comunicato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TJ - Juventus Women, in definizione l'addio di Peyraud-Magnin a Denver. E Libran va al Servette - Dopo avervi raccontato dell'addio di Estelle Cascarino in direzione West Ham, oggi vi parleremo di quello di Pauline Peyraud- tuttojuve.com

