Juventus Women Girelli dagli USA pensa all’estero | Mi piacerebbe giocarci prima del ritiro E spunta un retroscena
di Mauro Munno di mercato. Cristiana Girelli in questi giorni si trova negli USA insieme alla Nazionale femminile con la quale, nella notte, affronterà la seconda amichevole contro la selezione a stelle e strisce. Nelle scorse ore l’attaccante della Juventus Women ha parlato in conferenza stampa anche del proprio futuro: « Estero? Non ci ho mai giocato e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile perché è un qualcosa che ti migliori in tutta la tua persona oltre che come calciatrice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
