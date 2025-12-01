di Mauro Munno di mercato. Cristiana Girelli in questi giorni si trova negli USA insieme alla Nazionale femminile con la quale, nella notte, affronterà la seconda amichevole contro la selezione a stelle e strisce. Nelle scorse ore l’attaccante della Juventus Women ha parlato in conferenza stampa anche del proprio futuro: « Estero? Non ci ho mai giocato e non ci penso così frequentemente, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile perché è un qualcosa che ti migliori in tutta la tua persona oltre che come calciatrice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli dagli USA pensa all’estero: «Mi piacerebbe giocarci prima del ritiro». E spunta un retroscena