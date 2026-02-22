Juventus | preoccupante crollo psicologico della squadra

Alessandro “Beppe” Costacurta attribuisce il crollo psicologico della Juventus alla sconfitta contro il Como, finita 0-2, che ha colpito la squadra dopo una serie di risultati deludenti. La pressione crescente e le recenti difficoltà hanno minato la fiducia dei giocatori, portando a errori evitabili in campo. La squadra ora cerca di reagire per recuperare la fiducia e invertire il trend negativo. La prossima partita sarà decisiva per capire le reali capacità del gruppo.

Il commento più tagliente sulla debacle casalinga della Juventus contro il Como (0-2) arriva da Alessandro “Beppe” Costacurta, ex difensore bianconero e oggi analista Sky Sport. Nel video post-partita trasmesso su Sky Calcio, Costacurta non usa mezzi termini per descrivere lo stato della squadra di Luciano Spalletti: “È clamorosa la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

