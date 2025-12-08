Massimo Orlando sulla Fiorentina | Situazione assai preoccupante quella della squadra viola Ecco perché

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra viola Massimo Orlando, ex calciatore e oggi commentatore, analizza con grande preoccupazione la crisi profonda della Fiorentina. Dopo l’ultima sconfitta contro il Sassuolo, Orlando non usa mezzi termini per descrivere una situazione che definisce “spaventosa”, evidenziando problemi caratteriali, uno spogliatoio allo sbando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

massimo orlando sulla fiorentina situazione assai preoccupante quella della squadra viola ecco perch233

© Calcionews24.com - Massimo Orlando sulla Fiorentina: «Situazione assai preoccupante quella della squadra viola. Ecco perché»

Argomenti simili trattati di recente

massimo orlando fiorentina situazioneOrlando: "La Fiorentina può perdere anche da una squadra di D. Toglierei la fascia a Ranieri" - Massimo Orlando, ex giocatore che ha vestito in passato la maglia della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Massimo Orlando Fiorentina Situazione