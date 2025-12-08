Massimo Orlando sulla Fiorentina | Situazione assai preoccupante quella della squadra viola Ecco perché
Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra viola Massimo Orlando, ex calciatore e oggi commentatore, analizza con grande preoccupazione la crisi profonda della Fiorentina. Dopo l'ultima sconfitta contro il Sassuolo, Orlando non usa mezzi termini per descrivere una situazione che definisce "spaventosa", evidenziando problemi caratteriali, uno spogliatoio allo sbando .
Orlando: "La Fiorentina può perdere anche da una squadra di D. Toglierei la fascia a Ranieri" - Massimo Orlando, ex giocatore che ha vestito in passato la maglia della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando.