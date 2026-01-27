Cucci | I guai fisici del Napoli sono provocati anche da un evidente crollo psicologico Corsort

L’articolo analizza i problemi fisici e psicologici del Napoli, evidenziando come il crollo mentale possa incidere sulle performance della squadra. Italo Cucci commenta le difficoltà attuali, collegandole a eventi recenti come lo strappo di Anguissa, e risponde alle riflessioni di un lettore, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra aspetto mentale e fisico nel calcio.

Sul Corriere dello Sport Italo Cucci risponde alla lettera di un lettore, Lucio D'Acunto, che scrive Caro Cucci, mi perdoni l'autocitazione, ma ero stato a inizio novembre, ancora prima dello STRAPPO ad Anguissa, profetico. Dopo Torino – in realtà da tempo – il focus di tutti gli addetti o presunti tali ai lavori è incentrato sulla infelice preparazione atletica del Napoli.Non è da attribuire alla preparazione estiva la causa dei numerosi infortuni muscolari che hanno falcidiato gli azzurri. Tranne Lukaku, distrazione muscolare alto grado, e Meret, frattura metatarso da stress, non c'erano stati infortuni o problematiche serie.

