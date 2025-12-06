Juventus Next Gen Brambilla avverte i suoi | Abbiamo davanti tre partite da cui tirare fuori il massimo C’è un obiettivo da qui alla sosta di Natale

Juventus Next Gen, Brambilla: «Abbiamo davanti tre partite da cui tirare fuori il massimo». Le parole del tecnico alla vigilia del Guidonia Montecelio. Domani la Juventus Next Gen affronterà in trasferta il Guidonia Montecelio nella sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie C. L’allenatore bianconero Massimo Brambilla ha presentato così la sfida contro la squadra della provincia di Roma. Le sue dichiarazioni TRE PUNTI CONTRO IL PERUGIA – «Quella arrivata nell’ultima partita è stata una vittoria fondamentale perché con quei tre punti in meno – a seguito dell’esclusione del Rimini dal campionato – la classifica si era accorciata pericolosamente verso il basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla avverte i suoi: «Abbiamo davanti tre partite da cui tirare fuori il massimo. C’è un obiettivo da qui alla sosta di Natale»

