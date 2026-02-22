Juventus Genoa Under 15 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La partita tra Juventus e Genoa Under 15 si è conclusa con un risultato sorprendente, causato da un gol decisivo segnato negli ultimi minuti. La squadra torinese ha dominato il primo tempo, ma i liguri sono riusciti a pareggiare grazie a un'azione rapida. Durante il match, sono stati registrati diversi interventi robusti e una rete annullata per fuorigioco. La gara ha offerto diverse emozioni ai giovani calciatori in campo.

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia affronta il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Genoa Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Genoa Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: