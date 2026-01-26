Juventus Under 16 nuovo rinforzo per la squadra di mister Gridel | ufficiale l’arrivo di Krediet Il comunicato ufficiale bianconero

La Juventus Under 16 si rafforza con l’ingaggio di Krediet dal Feyenoord. Il centrocampista, nato nel 2010, ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Questa operazione conferma l’intenzione del club di investire sui giovani talenti e di rafforzare il settore giovanile, mantenendo un progetto di sviluppo a lungo termine. L’arrivo di Krediet rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della squadra di mister Gridel.

Juventus Under 16, ufficiale l’arrivo di Krediet dal Feyenoord. Il centrocampista classe 2010 ha firmato un contratto fino al 2028. Il comunicato. Movimento in entrata per la Juventus Under 16. Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Fortunato Krediet, centrocampista classe 2010, dal Feyenoord a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: « Fortunato Krediet è un nuovo giocatore della Juventus. Centrocampista olandese, classe 2010, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e attualmente vestirà la maglia dell’ Under 16 bianconera guidata da Mister Gridel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

